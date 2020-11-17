محمد شريف جندية يطعن أمام مجلس الدولة علي انتخابات مجلس النواب

تقدم اللواء محمد شريف جندية مرشح مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية صباح اليوم بطعن علي إعلان النتيجة النهائية للبرلمان وذلك امام الدائرة الاولي بالادارية العليا.
وتم قبول الطعن وتحديد جلسة 21 نوفمبر للنطق بالحكم.
واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حتى الآن، قرابة الـ 70 طعنًا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية أمس الأحد.
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وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعين للمرحلة الثانية.
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