بالرقم القومي استعلم عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال موقع القوى العاملة بعد استلام الرسالة

الدمام - رهف القحطاني - بيان هام .. وزارة القوي العاملة تحذر المواطنين بشدة حول عمليات احتيال من خلال منحة العمالة غير المنتظمة، يتصدر خبر منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 التريند بشكل سريع خلال الدقائق الأخيرة بعدما قامت وزارة القوي العاملة المصرية ببيان جديد لها تنفي فيه ما يتم تداوله في بعض المواقع الالكترونية علي محرك البحث جوجل عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020، وعن قيام بعض عمليات النصب على المواطنين بالعديد من الطرق المختلفة.

وزارة القوي العاملة منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020

جاء بيان جديد لوزارة القوي العاملة المصرية للمواطنين من أصحاب العمالة اليومية المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتضمن البيان عمليات نصب يتم إجراؤها علي المواطنين البسطاء حيث يتم الاتصال بهم من خلال منتحل شخصية أحد العاملين بقطاع وزارة القوي العاملة، ويقوم باخبارهم بضرورة الإسراع في ارسال مبالغ مالية تقدر بالالاف الجنيهات علي رقم هاتف وهكذا تتم عملية الاحتيال.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020

يمكنكم الان الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 من خلال موقع وزارة القوي العاملة المصرية وهي المصدر الوحيد التي حددته الوزارة ليرجع إليه المواطنين في حالة تواجد اي استفسار حول منحة العمالة غير المنتظمة، عبر الرابط التالي من هنا ،كما حددت وزارة القوي أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة هي الرسالة النصية التي يتم إرسالها للمستفيدين عبر أرقام الهاتف التابع لهم.

منحة العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

ومن الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قامت بفتح باب التقديم على منحة العمالة لمدة ستة أيام بداية من يوم السبت 10 وحتي 15 أكتوبر الماضي، وباب تسجيل البيانات الشخصية من خلال موقع وزارة القوى العاملة على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة من خلال رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة ومن المقدر أن يتم صرف بـ500 جنيه شهريا للمتضررين من الفيروسات التي تهاجم البلاد في الفترة الأخيرة.