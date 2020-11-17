تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الثلاثاء 17-11 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يقدم تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الثلاثاء 17- 11-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار بنك مصر

يقدم تحيا مصر تفاصيل وظائف بنك مصر الجديدة المتاحة خلال شهر نوفمبر 2020 حيث يهتم الكثير من الشباب بالتقديم في وظائف بنك مصر ويبحثون عن شروط وظائف بنك مصر ورابط التقديم حيث آن أخر موعد للتسجيل هو 19 نوفمبر الجاري.



وظائف بنك مصر الجديدة .. الشروط ورابط التقديم



آخر أخبار بنك CIB

يحتفل بنك CIB بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي باعتباره أحد أبرز الإنجازات التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري، كما يعتز بكونه في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بإصدار هذا التقرير في مصر بداية من عام 2015 ضمن خطط بنك CIB التى يخوضها باستمرار للتميز.

بنك CIB يحتفل بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي

يحتفل بنك CIB بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي باعتباره أحد أبرز الإنجازات التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري، كما يعتز بكونه في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بإصدار هذا التقرير في مصر بداية من عام 2015 ضمن خطط بنك CIB التى يخوضها باستمرار للتميز. آخر أخبار البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري عن أنواعها الشهادات الدولارية التى يقدمها وأسعار الفائدة عليها، لاسيما أن الكثيرون من عملاء البنك الأهلي المصري يرغبون ادخار أموالهم بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار باعتباره العملة الاجنبية الأولي، لذا يقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عن الشهادات الدولارية من البنك الأهلي المصري والحد الأدني لشرائها.

البنك الأهلي المصري يكشف أنواع الشهادات الدولارية.. أبرزها "أهل مصر"

آخر أخبار بنك القاهرة

يستعرض تحيا مصر عروض بنك القاهرة على بطاقة ميزة في شهر نوفمبر عند الشراء من "سوق. كوم"، في إطار تشجيع بنك القاهرة عملائه على التعاملات الإلكترونية والتسوق باستخدام بطاقات الإئتمان.



آخر أخبار بنك الإسكندرية

ينشر تحيا مصر تفاصيل عروض بنك الإسكندرية على بطاقات الإئتمان، عند حجز تذاكر الطيران والدفع من خلال بطاقات بنك الإسكندرية فيزا، حيث يقدم بنك الإسكندرية العديد من العروض على البطاقات الإئتمان المختلفة.

خصومات بنك الإسكندرية على بطاقات الإئتمان



والجدير بالذكر أن تحيا مصر يتابع كل مايدور على الساحة في عالم الاقتصاد ويهتم بأخبار شبكات البنوك المحلية والعالمية.

