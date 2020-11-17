الصحة العالمية: لقاحات فايزر وموديرنا مبشرة لمواجهة فيروس كورونا

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين من أهم الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن لقاحات فايزر وبيونتك ثم موديرنا مبشرة للغاية.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر في مواجهة فيروس كورونا جدية تحمل قدرا من المسؤولية، موضحة أن منحنى الإصابات في العالم كله بدأ في الارتفاع.

وناشدت طلعت الإعلام أن يستمر في دوره في التوعية بخطر فيروس كورونا، وأن توجه رسالة إلى المصريين بعدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية التي لا تستخدم في علاج فيروس كورونا.

وأعلنت شركة "موديرنا"، أمس في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة".

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وذكر البيان أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمئة.

وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.