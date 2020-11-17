حالة الطقس اليوم الثلاثاء .. تعرف على الدرجات

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستشهد استقرارا إلى حد كبير بداية من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، حيث تتمثل مظاهر التحسن في ظهور الشبورة المائية صباحا وقلة كثافة الأمطار عن الأيام السابقة، لتصبح خفيفة إلى متوسطة.

وأشار الخبراء إلى استمرار تأثر البلاد بهواء شمالي غربي بارد ورطب يعمل على تكون السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار، كما يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على الأنحاء الشمالية كافة.

وتابع الخبراء: "أبرز المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة هي السواحل الشمالية (الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، رفح)، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري؛ خصوصًا كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

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وأوضح الخبراء أن حالة الجو خلال الأيام المقبلة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل؛ حيث تسجل القاهرة 23- 16، والسواحل الشمالية 22- 17، وجنوب سيناء 27- 20، وشمال الصعيد 24- 15، وجنوب الصعيد 27- 16.

