المصرية للاتصالات تؤكد قفزة مستخدمي الإنترنت خلال الربع الثالث من 2020

أكدت المصرية للاتصالات قفزة مستخدمي الإنترنت الأرضي خلال الربع الثالث من 2020 ليصلوا إلى 6.62 مليون مشترك بنهاية الفترة (يوليو _ سبتمبر) 2020 مقارنة بنحو 6.33 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني، حيث يوم تلو الآخر يتزايد عدد مستخدمي المصرية للاتصالات لاسيما الإنترنت.

وتمكنت المصرية للاتصالات من تحقيق قاعدة نمو على مستوى كافة خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني.

كما وصل معدل النمو بمشتركي الإنترنت الأرضي في We خلال الربع الثالث لنحو 16% مقارنة بعدد المشتركين خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد مشتركي خدمات الإنترنت الأرضي في We نحو 5.7 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

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والجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات أعلنت نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

