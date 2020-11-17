فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة وذلك يوم الأربعاء لمدة 5 ساعات.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربي عن مناطق محكمة الاسرة، ومستشفى البحر الاحمر، ودار المناسبات، وتقسيم ابو نواس، والمسجد القطرى والمنطقة المحيطة به، وتقسيم عرابيا بالغردقة وذلك يوم الأربعاء ،من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

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من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيارالكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.