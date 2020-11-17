على طريقة تامر حسني.. فتحي عبد الوهاب يعبر عن حبه لياسر جلال بكوميكس "صورة"

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة فكاهية له مع الفنان ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر ياسر جلال في الصور يحمل فتحي عبد الوهاب، حيث عقب عليها الأخير على طريقة الفنان تامر حسني قائلًا: "متهور بس بحبك".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الكوميكس الخاص بالفنان فتحي عبد الوهاب الذي أثار ضحكات رواد السوشيال ميديا.

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كانت قد أثارت رسائل تامر حسني وبسمة بوسيل، حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليتصدر الثنائي التريند بعد محاولة تامر حسني لمصالحة بسمة بوسيل عبر منصات السوشيال ميديا.

