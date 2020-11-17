تأجيل محاكمة 8 متهمين بإدارتهم جماعة إجرامية لتجارة البشر في منشاة ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل جلسة محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشاة ناصر لجلسة الأسبوع الثالث من ديسمبر.

والمتهمون هم كل من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة مصطفي .ر طبيب بشري وإبراهيم .س بدون عمل وسامح .ر شريك في مقلي ورامي .س وخالد .ي يعمل سكرتير طبيب وأشرف .ي يعمل نجار مسلح ومصطفي .م يعمل سواق ومصطفي .ا صاحب معرض سيارات.

اقرأ أيضا: سفاح الجيزة وضع السم لزوجته ودفنها مع صديق طفولته لينتحل صفته



صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.