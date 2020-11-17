وزير الشباب والرياضة يحسم الجدل.. مبارة القرن ستقام فى ستاد القاهرة

حسم وزير الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحى، الجدل حول مباراة القرن، حيث أعلن أن إنه تم الاستقرار بشكل نهائى على استضافة ستاد القاهرة، لمباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك.

وأضاف صبحى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، ببرنامج "معلب أون تايم"، مع الإعلامى "أحمد شوبير": حتى الآن لا يوجد حضور جماهيرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، نقوم بدراسة الأمر فى ظل جائحة كورونا".

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