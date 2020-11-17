حسم وزير الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحى، الجدل حول مباراة القرن، حيث أعلن أن إنه تم الاستقرار بشكل نهائى على استضافة ستاد القاهرة، لمباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك.
وأضاف صبحى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، ببرنامج "معلب أون تايم"، مع الإعلامى "أحمد شوبير": حتى الآن لا يوجد حضور جماهيرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، نقوم بدراسة الأمر فى ظل جائحة كورونا".
اقرأ أيضًا: بعد خسارة مرتضى.. وزير الرياضة: الإعلان عن نتائج التفتيش على الزمالك.. والقانون يطبق على الجميع
وتابع : "يتم دراسة الأمر وقد لا يكون حضور بشكل كبير فى ظل كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب والرياضة يحسم الجدل.. مبارة القرن ستقام فى ستاد القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.