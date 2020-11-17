تفاصيل التدريب المصري الروسي بالبحر الأسود (فيديو)

كشف اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، تفاصيل التدريب البحري المصري الروسي المشترك بالبحر الأسود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «من ضمن العدائيات التي نواجهها تهديد الاستقرار البحري بشرق المتوسط، وهو ما يتطلب تدريبات بحرية»، مشيرا إلى أن المناورة تعد أرقى أشكال التدريب.

ولفت إلى أن التدريب المصري الروسي يعد الأول من نوعه في البحر الأسود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية لتنفيذ التدريب البحري بين مصر وروسيا

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