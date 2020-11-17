كشف اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، تفاصيل التدريب البحري المصري الروسي المشترك بالبحر الأسود.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «من ضمن العدائيات التي نواجهها تهديد الاستقرار البحري بشرق المتوسط، وهو ما يتطلب تدريبات بحرية»، مشيرا إلى أن المناورة تعد أرقى أشكال التدريب.
ولفت إلى أن التدريب المصري الروسي يعد الأول من نوعه في البحر الأسود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية لتنفيذ التدريب البحري بين مصر وروسيا
إقرأ أيضًا.. مسئول بالصحة العالمية يوضح موقف إصابات كورونا بمصر: تحت السيطرة (فيديو)
وحول مرور الوحدات البحرية المصرية من مضيق البوسفور التركي قال «القانون الدولي ينظم مرور السفن البحرية عبر إخطار رسمي، ومراقبة الجانب التركي مرور الوحدات لأنه قلقان».
وأضاف «الفرقاطات البحرية تكون مسلحة بصواريخ مضادة لسفن السطح، تستطيع الاشتباك على مسافة 32 كيلو، فضلا عن صواريخ مضادة للطائرات والغواصات، ومدفعية متعددة المهام، فضلا عن رادارات إنذار وملاحة».
وأشار إلى أن بريطانيا حرصت على تنظيم تدريب بحري مشترك مع مصر، موضحا أن الصاعقة البحرية ستشارك في التدريب البحري المصري الروسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل التدريب المصري الروسي بالبحر الأسود (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.