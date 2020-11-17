Here رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2020 عبر وزارة التضامن الإجتماعي tk.moss.gov.eg

الدمام - رهف القحطاني - رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2020، شهدت محركات البحث عبر جوجل خلال الساعات الماضية تزايد عمليات البحث حول معرفة رابط تقديم التظلمات لمعاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي مع بدء صرف الدفعة الجديدة لشهر نوفمبر عام 2020، وخلال هذة المقالة نستعرض معكم كافة التفاصيل والمعلومات عن تظلمات معاش تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة 2020

تواصل وزارة التضامن الإجتماعي، برئاسة الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، عمليات صرف معاش تكافل وكرامة لجميع المستفدين في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية في إطار خطة الدولة بوصول الدعم لمستحقيه من مستفيدي تكافل وكرامة الذي تم إطلاقه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنح بعض الفئات معاش شهري يساعدهم في الظروف المعيشية وشراء مستلزامات الحياة من مأكل وملبس، يتم الصرف من خلال مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك المصرفية.

رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة

نستعرض معكم في موقع وكالة البوصلة الإخبارية، خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ورابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2020 الذي قامت وزارة التضامن الإجتماعي بتخصيصه حتي يتمكن جميع المستفيدين بالحصول علي معاش تكافل وكرامة من تقديم الشكاوي عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال إتباع الخطوات التالية.

1- الدخول لموقع وزارة التضامن الإجتماعي.

2- إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامةز

3- تسجيل الشكوي.

وجدير بالذكر، أن معاش تكافل وكرامة يستفيد به أكثر من 3 مليون 600 ألف أسرة من محدوي الدخل و المطلقات والأرامل والأيتام وعدم الخاضعين لمظلة التأمينات الإجتماعية وذوي الهمم