دعم مصر شرح بالخطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

الدمام - رهف القحطاني - بطاقة التموين تعتبر أحد الوسائل التي يتم صرف من خلالها كمية من الأغذية على حسب عدد أفاد كل أسرة، ولذلك قامت وزارة التموين بالإعلان عن قيامها فتح باب قبول المواليد الجدد للأسر المصرية لإضافتهم على بطاقة التموين، حيث يمكن عمل ذلك الكترونيا من خلال بوابة لموقع بسهولة، ولا شك أن ذلك يوفر للمواطن كل سبل الراحة لعدم احتياجه زيارة أي مكتب رسمي تابع لوزارة التموين المصرية.

موقع دعم مصر

لقد تم فتح باب إضافة المواليد في مصر بدءا من اليوم فعليان حيث يمكن بسهولة زيارة الرابط المباشر لموقع وزارة التموين والقيام بالدخول على خيار إضافة مواليد جدد، حيث سيتم فعليا صرف قيمة التموين للمولود الجديد والتي تقدر بمبلغ 50 جنيه، مما يضمن حقوق تلك المواليد في بطاقة التموين للأسرة المصرية، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة من خلال موقعنا.

خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

هناك عدة خطوات يمكن إتباعها من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين للأسرة المصرية، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط الآتية:

1. الخطوة الأولى هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة التموين المصرية من هنا.

2. الخطوة الثانية هي الدخل على “قائمة الخدمات التموينية”.

3. الخطوة الثالثة هي إدخال تاريخ المولود الجديد وكتابة الرقم القومي له.

4. الخطوة الرابعة هي كتابة الرقم الخاص ببطاقة التموين ورقم المكتب التمويني أيضا.

5. الخطوة الخامسة هي اختيار المحافظة التابع لها وكتابة اسم التاجر الذي تقم عادة بالصرف منه.

6. الخطوة السادسة هي كتابة اسم المديرية.

7. الخطوة السابعة والأخيرة وهي الضغط على خيار “إرسال”.