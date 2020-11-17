عمرو أديب: لابد من عمل مسحة لجيمع لاعبى المنتخب.. وإقامة حجر صحى عند عودتهم

طالب الإعلامى عمرو أديب، بإقامة حجر صحى لجميع لاعبى المنتخب الوطن، بعد عودتهم من توجو، لعدم تسلل الفيروس إلى أى شخص آخر قريب منهم.
وشدد خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية أم بى سي مصر، على ضرورة عمل مسحة لكل لاعبى المنتخب الذين تدربوا مع اللاعب محمد الننى، والذى تناقلت الصحف خبر إصابته بكوفيد 19.
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