اليوم.. انعقاد اجتماع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط بمشاركة 21 دولة

تعقد اليوم الثلاثاء، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اجتماعها العام بمشاركة 21 دولة من دول الشرق الأوسط الأعضاء بالمجموعة.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس المجموعة، إن مجموعة العمل ستناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من القضايا، من بينها طلبات راغبي شغل مقعد مراقب لدى المجموعة، التي من بينها الاتحاد الأوروبي، لإعادة البناء والتنمية والمفوضية الأوروبية واتحاد المصارف العربية والمصري العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
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كما يناقش الاجتماع التعديل المقترح بشأن النظام الداخلي لبعض مبادئ الحوكمة الداخلية، وكذلك الميزانية والحسابات الختامية والتقييم المتبادل في عمليات المتابعة لأداء الكثير من الدول الأعضاء.
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