الأوقاف تهدد باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أى خطيب يثبت انضمامه لجماعة متطرفة

هددت وزارة الأوقاف، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه من الأئمة والخطباء إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرا متطرفا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعى.





وفى سياق متصل، أوقفت مديرية أوقاف مطروح إماما وخطيبًا بالمحافظة، نظرًا لتبنيه أفكارًا مخالفة لفهم صحيح الدين، حيث أكدت الوزارة فى بيان، اليوم الاثنين، أنه من تاريخه انتهت خدمة المذكور وأصبح لا علاقة له بالوزارة. وقرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنهاء خدمة مفتش بمديرية أوقاف الشرقية وإحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة، فيما نسب إليه بشأن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك وفقًا لمذكرة مدير الأوقاف بالمحافظة.

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