مع بداية الشتاء.. نقدم لكِ طريقة عمل شوربة العدس الساحرة

شوربة العدس من الأطباق الفريدة ذات المذاق الرائع التي لا يخلو منها مائدة خلال فصل الشتاء، حيث تجعلك تشعر بالدفء لتدخل ضمن مزايا الشتاء.
المقادير
ثوم فصوص
ملح وفلفل أسود
كمون
شطة
شعرية
عدس
بطاطس
جزر
طريقة عمل شوربة العدس
-قومي بتقشير البطاطس ثم قومي بتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم، وكذلك الجزر.
- ضعي البصل مع الجزر والبطاطس، وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق.
- ضيفي المياه واتركيه حتى يتم سلق كافة المكونات.
- بعد التأكد من نضج كافة المكونات ارفعي عنها الغطاء واتركيها حتى تبرد، ومن ثم قومي بخلطها في الخلاط.
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- ضعيها مرة أخرى على النار وأضيفي قومي لها الكركم والفلفل الأسود والكمون واتركيهم حتى الغليان لمدة خمس دقائق.
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