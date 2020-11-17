أستاذ مناعة: كورونا وصمة عار على إدارة ترامب

وقال خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن ما يحدث من تزايد فى أعداد الإصابات يعد وصمة عار على الولايات المتحدة وإدارة ترامب.

وأوضح الدكتور عبد الهادى خضر، أن تعداد أمريكا يمثل 3 بالمئة من سكان العالم فيما تبلغ الإصابات والوفيات بكورونا فيها 20 بالمئة منهما فى العالم.

وأضاف أستاذ المناعة، أن إدارة ترامب فشلت فى إدارة الأزمة كبلد واحدة، إذ أصر الرئيس الأمريكى على أن تتخذ كل ولاية ما يلزم من إجراءات لحماية مواطنيها من الوباء، رغم تحذير حكام الولايات من خطورة ذلك.