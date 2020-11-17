قطع مياه الشرب اليوم عن شبين القناطر لصيانة محطة عرب جهينة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، اليوم الثلاثاء، من الساعة الثامنة مساء، وحتى الرابعة فجر الأربعاء، لأعمال صيانة بمحطة مياه عرب جهينة المرشحة.





وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه سيجرى الانتهاء من أعمال غسل الشبكات بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخرى، كما ستوفر الشركة سيارات مياه نقية صالحة للشرب للقرى خلال فترة الانقطاع. ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى للإبلاغ عن أية أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة.

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