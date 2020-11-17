تفريغ أنبوب غاز حفاير العين السخنة لإصلاح خط شقير السويس

أفادت إحدى شركات الغازات الطبيعية، بأنه جار إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى (شقير/السويس) اليوم الثلاثاء.



أفادت إحدى شركات الغازات الطبيعية، بأنه جار إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى (شقير/السويس) اليوم الثلاثاء. وأضافت، أن ذلك يتطلب تفريغ لخط الغاز الكائن بمنطقة الحفاير بطريق العين السخنة بمنطقة عتاقة بالسويس، مما ينتج عنه صدور صوت مرتفع ناتج عن عملية التفريغ.

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