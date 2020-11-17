بالخطوات.. كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

الدمام - رهف القحطاني - يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة في مختلف محافظات الجمهورية وهو أحد المساعدات العينية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر لبعض الفئات الأكثر احتياجا، لكي تعينهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، بما يحفظ لهم كرامتهم، وهو برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للدعم النقدي المشروط، وذلك تحقيقا للأمن الاجتماعي وكرامة الإنسان.
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وعن معرفة المستحقين، وشروط الاستحقاق، عليك الاتصال بالخط الساخن المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، وهو رقم 19680، كما يمكن استقبال الشكاوى والطالبات والرد عليها عبر البريد الإلكتروني الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.
ما هي الفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة
يستحق برنامج تكافل وكرامة الفئات الآتية في حالة تحقق الشروط والضوابط التي وضعت الاستحقاق والاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، ويمكن استحقاق الفئات الآتية:
- الطفل
- المرأة
- ذوي الإعاقة.
- الأسرة.
- الشباب.
- المسنين
شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة
- إلا يكون المتقدم من الأشخاص العاملين بالحكومة، أو القطاع الخاص أو العام بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه، ولا يكن ممن يتقاضون معاش تأميني أو مساعدة اجتماعية.
- أن تكون الأسرة الراغبة في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة تعول أحد الأبناء عمرة من يوم وحتى 18 سنة، وأن يكون أبناء الأسرة بمراحل التعليم المختلفة، لأولئك الأطفال الذين يبلغون من سن 6 سنوات حتى عمر 18 سنة.
- تقديم أوراق الثبوتية المطلوبة.
- إذا كان المتقدم من المسنين يجب ألا يقل عمره عن 65 عام، أو أن يكون من أصحاب الأمراض المزمنة، أو لديه عجز يمنعه من العمل.
- ألا يكون لديه مصدر دخل آخر، مثل أرض زراعية، أو رؤوس ماشية، أو غير ذلك.
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