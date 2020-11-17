شهيرة تكشف عن وصية محمود ياسين

يستضيف الاعلامى عمرو الليثى، الفنانة شهيرة، في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، في أول ظهور إعلامى لها بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين.

وتتحدث شهيرة خلال اللقاء عن قصة حياتها مع زوجها الراحل، وكيف بدأت العلاقة بينهما وبعض الأمور الشخصية المتعلقة بحياتهما التي تعد من أنجح العلاقات في الوسط الفني.

تكشف الفنانة شهيرة لأول مرة عن وصية محمود ياسين لها، والتي لا يعرفها أولاده، كما تكشف عن مفاجأة تسجيل محمود ياسين للقرأن الكريم بصوته.

كانت قد تعرضت الفنانة شهيرة للإنتقادات والهجوم من قبل الجمهور بعد إذاعة البرومو الخاص بالحلقة، لظهورها قبل إنتهاء العدة على رحيل زوجها، حيث ردت الفنانة رانيا محمود ياسين، على تلك الإنتقادات بنص فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، حول إجازة خروج المرأة أثناء فترة العدة للضرورة.

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وأضافت: "ده رد علي العدد الكبير اللي داخل يفتي عندي في الدين.. شكرا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسرا.. واخترت لكم الإمام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ آخر زمن أهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق شكرا مرة تانية لحضراتكم".

