التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية عن شهر نوفمبر الجارى للمستفيدين من برنامج "تكافل"، والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه.





كانت وزارة التضامن قد بدأت الأحد، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر 2020 للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم قرابة مليون و 239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه واستمر الصرف لهم حتى أمس الاثنين. وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة. كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى يبلغ نحو ثلاثة ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر قرابة مليار و573 مليون جنيه مصرى.

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