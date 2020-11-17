طقس الثلاثاء: لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء .. عظمى القاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم "الثلاثاء"، طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء.

وتتكون شبورة مائية فى القاهرة والوجه البحرى صباحًا، كما تشهد بعض مناطق الوجه البحرى أمطارا خفيفة بنسبة 30% تقريبا، على بعض مناطق: "الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش".

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 18

وادى النطرون 24 18

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 24 17

بلطيم 23 17

مطروح 21 15

السلوم 21 15

سيوة 22 11

بورسعيد 22 18

دمياط 22 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 24 16

السويس 25 16

العريش 22 16

رفح 22 15

رأس سدر 25 15

نخل 22 10

نويبع 26 20

طابا 24 19

كاترين 19 12

الطور 24 21

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 27 18

مرسى علم 26 18

الفيوم 24 15

بنى سويف 24 14

المنيا 24 12

أسيوط 25 13

سوهاج 25 15

قنا 25 15

الأقصر 26 15

أسوان 27 16

إدفو 27 15

أبو سمبل 26 15

الوادى الجديد 25 13

شلاتين 28 20

أبو رماد 28 20

حلايب 26 22

رأس حدربة 26 22