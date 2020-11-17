“الآن” استعلام موعد منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه الدفعة الجديدة نوفمبر 2020 بالرقم القومي

الدمام - رهف القحطاني - استعلام موعد منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه الدفعة الجديدة نوفمبر 2020 هي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت لكل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود على هذه الفئات من المواطنين وجعلهم قادرين على معرفة كافة التفاصيل التي تخص توقيت صرف المنحة وأسماء المستفيدين وغيرها من هذه الأمور بشكل مباشر وفي ثوان معدودة بدلًا من الانتظار والذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية.

منحة العمالة الغير منتظمة 2020

أكدت القوى العاملة في بيان رسمي لها بأنها تحاول تجهيز أسماء المستفيدين من الدفعة الرابعة لمنحة العمالة غير المنتظمة خلال هذه الأيام، وذلك عقب غلق باب تسجيل المواطنين في المنحة في منتصف الشهر الماضي بعدما تقدم نحو 9 مليون مواطن تقريبًا بطلبات للحصول على المنحة.

وكانت الوزارة قد أكدت بأن القيمة المالية للدفعة الجديدة سوف تصل إلى نحو 500 جنيه لكل مستفيد، وسيكون بإمكان صرف هذه الأموال من خلال مكاتب البريد المختلفة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

استعلام منحة العمالة دفعة نوفمبر

يتيح موقع وزارة القوى العاملة بخدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 وذلك لتذليل كل العقبات والصعاب أمام المواطنين المستفيدين من المنحة خلال هذه الفترة.

وكانت طريقة استعلام منحة العمالة 500 جنيه فقد جاءت على النحو التالي:

اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

اختر خدمة الاستعلام عن لمنحة باستخدام الرقم القومي للمستفيد.

اكتب الرقم القومي الذي تود الاستعلام عنه.

اضغط على عرض النتيجة.

ويذكر بأن وزارة القوى العاملة تتواصل مع المواطنين عن طريق الرسائل النصية عبر أرقام الهاتف المجمول المسجلة في استمارة المنحة، وذلك بهدف إخبار المواطنين بمواعيد صرف الدفعات الجديدة من المنحة وهذا في حالة ما إذا كان المواطن مستحق للدعم ومن المستفيدين من هذه الدفعة.

موعد صرف منحة العمالة الغير المنتظمة الدفعة الرابعة

حتى هذه اللحظة لم يتم بعد تحديد الموعد النهائي لبدء عمليات صرف مستحقات دفعة منحة العمالة غير المنتظمة وذلك بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة، مشددًا على كون الوزارة سوف تبدأ خلال النصف الثاني من هذا الشهر في إرسال الرسائل النصية للمواطنين على هواتفهم المحمولة تمهيدًا لذهاب هذه الفئات إلى مكاتب البريد بهدف الحصول على الدفعة الجديدة.

موقع القوى العاملة استعلام منحة العمالة 2020

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تطوير خدمات موقعها الإلكتروني وذلك ليتناسب مع متطلبات العصر الحالي، وإتاحة إمكانية استعلام منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 وكذلك تسجيل الأسماء والاستمارات في المنحة بهدف الحصول على الدفعات القادمة.

وكان الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على شبكة الإنترنت قد جاءت على هذا النحو التالي: “من هنا“.

يذكر بأن وزارة القوى العاملة كانت قد حذرت المواطنين من التعامل مع أي جهات مشبوهة تروج لصرف مستحقات دفعة منحة العمالة، مشددة على كون عمليات صرف الدفعة سيتم الإعلان عن تفاصيلها من خلال القنوات الإعلامية الرسمية التابعة للوزارة في غضون الساعات المقبلة.