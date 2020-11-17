طقس اليوم.. لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء.

وتشهد القاهرة والوجه البحري حدوث شبورة مائية صباحا، كما تشهد بعض مناطق الوجه البحري أمطارا خفيفة بنسبة 30% تقريبا، وأمطارا خفيفة على بعض مناطق: (الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش)، ويتاثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتاثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الاسكندرية 23 18

وادى النطرون 24 18

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 24 17

بلطيم 23 17

مطروح 21 15

السلوم 21 15

سيوة 22 11

بورسعيد 22 18

دمياط 22 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الاسماعيلية 24 16

السويس 25 16

العريش 22 16

رفح 22 15

راس سدر 25 15

نخل 22 10

نويبع 26 20

طابا 24 19

كاترين 19 12

الطور 24 21

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 27 18

مرسى علم 26 18

الفيوم 24 15

بنى سويف 24 14

المنيا 24 12

اسيوط 25 13

سوهاج 25 15

قنا 25 15

الاقصر 26 15

اسوان 27 16

ادفو 27 15

ابوسمبل 26 15

الوادى الجديد 25 13

شلاتين 28 20

ابورماد 28 20

حلايب 26 22

راس حدربة 26 22