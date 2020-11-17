يحدث اليوم.. مواجهتان لمنتخبي مصر الأول والأولمبي.. والاحتفال بـ 118 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير

يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق، 17 نوفمبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة.. تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع المشترك الثلاثين افتراضيًا (عن بُعد) بين مسؤولي التعليم بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، بمشاركة وفود من كل من الأردن وفلسطين.

القاهرة.. يترأس رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستشار أحمد سعيد خليل الاجتماع العام للمجموعة، وستستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام.

القاهرة.. تكرم وزارة الدولة للإعلام الفائزين في مسابقتي "سفراء الإعلام الجديد" و"خبر في صورة" اللتين أطلقتهما الوزارة وأعلنت أسماء الفائزين بهما في وقت سابق.

القاهرة.. يحتفل المتحف المصري بالتحرير بمرور 118 عامًا على افتتاح الخديوي عباس حلمي الثاني له، حيث سيتم افتتاح قاعة الخبيئة، وهي قاعة جديدة "56" بالدور العلوي بالمتحف بديلةً عن قاعة المومياوات الملكية الأولى والتي ستُنقل لمقرها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وتعرض مجموعة نادرة من التوابيت والقطع الأثرية "الأوشابتي والتمائم" من خبايا الدير البحري والملكية.

لومي.. تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وتوجو، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر الأولمبي والبرازيل الأولمبي، ضمن الدورة الودية المقامة في القاهرة.

القاهرة.. تفتتح مصر ولبنان وإسبانيا أولى عروض مسابقات مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" الذي تُقام فعاليات دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ.

الجزائر.. توسع الحكومة الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ليشمل 32 ولاية، من بينها العاصمة، من الساعة 8 مساءً إلى 5 فجرًا، ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن إجراءات وقائية أخرى شملت غلق بعض الأنشطة وتحديد مواعيد عمل البعض الآخر.