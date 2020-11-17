عاجل| استشهاد اللواء جاسر عسر فجر اليوم بحريق محطة مترو مسرة

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محمد سياف - ابو ظبي - استشهد فجر اليوم اللواء جاسر عسر وكيل شرطة النقل والمواصلات، وذلك أثناء مشاركته رجال قوات الدفاع المدني في إطفاء حريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحطة مسره.

استشهاد اللواء جاسر عسر فجر اليوم بحريق محطة مترو مسرة

وكان حريق نشب صباح اليوم الثلاثاء في داخل إحدى الهوايات في محطة مترو مسره “شبرا”، وفور ورود بلاغ إلى قوات الحماية المدنية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطاء للسيطرة على النيران ومحاصرة الحريق.

وأثناء الفحص تبين وفاة اللواء جاسر عسر وكيل إدارة شرطة النقل والمواصلات أثناء مساندته رجال الإطفاء، حيث سقط اللواء جاسر في الهواية، الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد نقله إلى مستشفى الشرطة في العجوزة.

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كما اعلن متحدث المترو أحمد عبد الهادي عن وفاة جاسر فجر اليوم، ونعى عبد الهادي الراحل والذي وصفه بأنه شهيد الواجب والعمل، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.