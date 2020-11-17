حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 18-11-2020

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه

عاطفياً: إذا رغبت في مساعدة الشريك، فهذا لن يكون مضرّاً، وهو سيقدر لك ذلك

صحياً: إنتبه إلى كمية اللحوم التي تتناولها، وابتعد قدر الإمكان عن الدهنيات

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: لا تلعب بالنار مع الزملاء، لأن بعضهم لن يحتمل تصرفاتك، فيرد لك الصاع صاعين

عاطفياً: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها

صحياً: حاول ان تتجنب الإرهاق وكثرة الجهود غير المبرّرة، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: تنفتح أمامك أبواب المساعدة، وقد تتلقى دعماً غير متوقع، لا تبق وحيداً بل شارك في الأنشطة

عاطفياً: تصفية القلوب مع الشريك ليست سهلة لكنّها ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى

صحياً: حاول أن تستعيد نشاطك وعافيتك، ورافق الأولاد في رحلاتهم ونشاطاتهم

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: يكون الوقت ملائماً جداً للتفكير في مستقبل هادئ وواعد على الصعيد المهني، بانتظار تطورات مفاجئة تكون سعيدة

عاطفياً: سوء التفاهم غالباً ما يؤدي إلى مضاعفات قد لا تحمد عقباها، لذا، يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة

صحياً: إذا حاول الزملاء دعوتك إلى مرافقتهم في رحلة ترفيهية، فلا تتردد في الموافقة، فهي مفيدة لك

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: تستاء من زميل يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه إليك بكلام لا يرضيك، فلا تحقد عليه لأن الأيام كفيلة بمحاسبته

عاطفياً: لا تتعامل مع الشريك وفقاً لمزاجيتك، فهو لا يحتمل كثرة الضغوط، وقد يبتعد سريعاً

صحياً: تعدّ اليوغا من الرياضات التي تناسبك بما أنك تحب توسيع أفقك

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: يفاجئك هذا اليوم أحد الزملاء بتقديم المساعدة غير المتوقعة في حل إحدى المشكلات، وهذا يسعدك كثيراً

عاطفياً: تحاشَ النقاش الحاد والمواقف القاسية من الشريك، ذلك بسبب ردّات الفعل التي ظهرت أخيراً من قبلك

صحياً: لا تكثر من استعمال الأدراج أو تسلق المرتفعات، فقلبك قد لا يتحمل ذلك

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: يتميز هذا اليوم بالحظوظ والإيجابيات وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصمماً على اجتياز العقبات بشجاعة

عاطفياً: تفرض على الشريك وجهة نظرك من منطلق ثابت وبأسلوب مقنع نتيجته أفضل من السابق

صحياً: لا تكثر من تناول المشروبات الغازية، واستعض عنها بأنواع من العصير الطبيعي

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: قد تواجه بعض القضايا المربكة اليوم، لكنّك لا تفتقر إلى سلامة التواصل مع الآخرين

عاطفياً: لا تجزم في أمور مصيرية وحاسمة، فقد تكون مخطئاً في بعض الأحيان وعندها لن ينفعك الندم

صحياً: إذا أحسست أن نظرك لا يسعفك، انطلق فوراً إلى اختصاصي العيون واستشره ليصف لك العلاج المناسب

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة

عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يمر ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك

صحياً: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمساً أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة

عاطفياً: تبديل في أسلوب التعامل مع الشريك، قد يسهم في توتير العلاقة بينكما، فلا تجازف لئلا تدفع الثمن

صحياً: واظب على العمل بهدوء، وادرس خطواتك في كل ما تقوم به، وحافظ على أعصابك الباردة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: ابتعد عن الشكوك والأوهام، لأنّ أي خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي الى ما لا تحمد عقباه

عاطفياً: لا تهمل ضعف شخصية الشريك بل حاول أن تعززها لديه ليشعر بالثقة بالنفس وباهتمامك الكبير به في أصعب الظروف

صحياً: تمارس بعض الرياضات الخفيفة على أمل استعادة رشاقتك على أن تتبعها بالتمارين المكثفة لاحقاً

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-11-2020

مهنياً: يمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في أي لحظة، ويمكن أيضاً تثار العداوات وتسيطر على أجواء العمل

عاطفياً: تبدّل في نهج تعاملك مع الشريك وتحاول تمتين العلاقة وتطويرها نحو الأفضل

صحياً: أوقات فراغك ثمينة جداً، اقتنصها لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيدك صحياً