حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 18-11-2020

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه
عاطفياً: إذا رغبت في مساعدة الشريك، فهذا لن يكون مضرّاً، وهو سيقدر لك ذلك
صحياً: إنتبه إلى كمية اللحوم التي تتناولها، وابتعد قدر الإمكان عن الدهنيات
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: لا تلعب بالنار مع الزملاء، لأن بعضهم لن يحتمل تصرفاتك، فيرد لك الصاع صاعين
عاطفياً: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها
صحياً: حاول ان تتجنب الإرهاق وكثرة الجهود غير المبرّرة، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: تنفتح أمامك أبواب المساعدة، وقد تتلقى دعماً غير متوقع، لا تبق وحيداً بل شارك في الأنشطة
عاطفياً: تصفية القلوب مع الشريك ليست سهلة لكنّها ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى
صحياً: حاول أن تستعيد نشاطك وعافيتك، ورافق الأولاد في رحلاتهم ونشاطاتهم
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: يكون الوقت ملائماً جداً للتفكير في مستقبل هادئ وواعد على الصعيد المهني، بانتظار تطورات مفاجئة تكون سعيدة
عاطفياً: سوء التفاهم غالباً ما يؤدي إلى مضاعفات قد لا تحمد عقباها، لذا، يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة
صحياً: إذا حاول الزملاء دعوتك إلى مرافقتهم في رحلة ترفيهية، فلا تتردد في الموافقة، فهي مفيدة لك
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: تستاء من زميل يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه إليك بكلام لا يرضيك، فلا تحقد عليه لأن الأيام كفيلة بمحاسبته
عاطفياً: لا تتعامل مع الشريك وفقاً لمزاجيتك، فهو لا يحتمل كثرة الضغوط، وقد يبتعد سريعاً
صحياً: تعدّ اليوغا من الرياضات التي تناسبك بما أنك تحب توسيع أفقك
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: يفاجئك هذا اليوم أحد الزملاء بتقديم المساعدة غير المتوقعة في حل إحدى المشكلات، وهذا يسعدك كثيراً
عاطفياً: تحاشَ النقاش الحاد والمواقف القاسية من الشريك، ذلك بسبب ردّات الفعل التي ظهرت أخيراً من قبلك
صحياً: لا تكثر من استعمال الأدراج أو تسلق المرتفعات، فقلبك قد لا يتحمل ذلك
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: يتميز هذا اليوم بالحظوظ والإيجابيات وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصمماً على اجتياز العقبات بشجاعة
عاطفياً: تفرض على الشريك وجهة نظرك من منطلق ثابت وبأسلوب مقنع نتيجته أفضل من السابق
صحياً: لا تكثر من تناول المشروبات الغازية، واستعض عنها بأنواع من العصير الطبيعي
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: قد تواجه بعض القضايا المربكة اليوم، لكنّك لا تفتقر إلى سلامة التواصل مع الآخرين
عاطفياً: لا تجزم في أمور مصيرية وحاسمة، فقد تكون مخطئاً في بعض الأحيان وعندها لن ينفعك الندم
صحياً: إذا أحسست أن نظرك لا يسعفك، انطلق فوراً إلى اختصاصي العيون واستشره ليصف لك العلاج المناسب
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة
عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يمر ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك
صحياً: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمساً أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة
عاطفياً: تبديل في أسلوب التعامل مع الشريك، قد يسهم في توتير العلاقة بينكما، فلا تجازف لئلا تدفع الثمن
صحياً: واظب على العمل بهدوء، وادرس خطواتك في كل ما تقوم به، وحافظ على أعصابك الباردة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: ابتعد عن الشكوك والأوهام، لأنّ أي خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي الى ما لا تحمد عقباه
عاطفياً: لا تهمل ضعف شخصية الشريك بل حاول أن تعززها لديه ليشعر بالثقة بالنفس وباهتمامك الكبير به في أصعب الظروف
صحياً: تمارس بعض الرياضات الخفيفة على أمل استعادة رشاقتك على أن تتبعها بالتمارين المكثفة لاحقاً
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-11-2020
مهنياً: يمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في أي لحظة، ويمكن أيضاً تثار العداوات وتسيطر على أجواء العمل
عاطفياً: تبدّل في نهج تعاملك مع الشريك وتحاول تمتين العلاقة وتطويرها نحو الأفضل
صحياً: أوقات فراغك ثمينة جداً، اقتنصها لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيدك صحياً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 18-11-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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