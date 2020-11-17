بعد نشوب حريق.. الأعلى للآثار: خانقاه شيخو وقبة صفي الدين جوهر سليمة

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بمنطقة الخليفة وعناصرهما المعمارية والزخرفية والأثرية سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ.

وأشار طلعت إلى أن الحريق الذي نشب اليوم لم يمس أي عنصر أو جزء من القبة أو الخانقاة، حيث كان نتيجة لانفجار اسطوانة غاز بأحد المنازل الموجودة بالمنطقة السكنية المحصورة بينهما،لافتا إلى أنه تم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية.

جدير بالذكر أن خانقاة شيخو ترجع الي العصر المملوكي البحري وأنشأها الامير شيخو العمري الناصري أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام٧٥٦ هجرية/١٣٥٥م ويرجع انشاء قبة صفي الدين جوهر إلي عام ٧١٤ هجرية/١٣١٤م.