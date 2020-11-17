“برقم البطاقة” أعرف موعد منحة العمالة غير المنتظمة نوفمبر 2020 موقع القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - يحل موعد منحة العمالة غير المنتظمة نوفمبر 2020 خلال الساعات المقبلة، ويمكن الآن الاستعلام عنه وعن أسماء المستفيدين من المنحة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت والذي يعد الجهة المنوطة بالإعلان عن كافة تفاصيل ومواعيد صرف الدفعات الجديدة من المنحة لشهر نوفمبر الجاري، خاصة بعد إعلان الوزارة عن غلق باب التسجيل في وقت سابق من هذا الشهر والبدء في فرز الطلبات المقدمة تمهيدًا لإعطاء الضوء الأخضر لبداية صرف الدفعة المقبلة من منحة العمالة خلال شهر نوفمبر.

موعد منحة العمالة غير المنتظمة

قال مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة، بإن الأخيرة لم تحدد بعد موعدًا نهائيًا لإطلاق عمليات صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة شهر نوفمبر 2020، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع الفيسبوك أو متابعة موقعها الإلكتروني الرسمي من أجل معرفة كافة التحديثات الجددة بخصوص موعد صرف المنحة في هذه الفترة.

طريقة استعلام منحة العمالة دفعة نوفمبر 2020

هناك بعض الخطوات التي يتوجب على المواطن القيام بها من أجل الإطلاع على توقيت صرف منحة العمالة ومعرفة أسماء المقبولين في دفعة شهر نوفمبر من المنحة والمتوقع أن تبدأ عمليات صرفها في غضون الساعات المقبلة بحسب ما أكدته بيانات وزارة القوى العاملة.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن منحة العمالة على هذا النحو التالي:

سارع بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

ادخل إلى قائمة خدمات منحة العمالة واختر خدمة استعلام المنحة.

اضغط على كتابة الرقم القومي وقم بكتابته بشكل صحيح ودقيق.

اضغط على عرض النتيجة.

رابط موقع القوى العاملة استعلام المنحة

يرجى العلم بأن وزارة القوى العاملة قد حددت رابط مخصص لتقديم خدمة استعلام منحة العمالة غير المنتظمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ويمكن زيارة هذا الرابط على النحو التالي: “من هنا“.

وكانت الوزارة قد أصدرت بيانات رسمية خلال الساعات الماضية طالبت فيها من كل المواطنين عدم أخذ أي معلومات جديدة حول منحة العمالة الغير منتظمة في دفعتها الرابعة “نوفمبر 2020” إلا من خلال المواقع الرسمية التابعة للوزارة، وذلك بسبب وجود بعض الأشخاص الذين يحاولون النصب على المواطنين بعدة طرق والترويج لطرق خاطئة لصرف دفعات المنحة.