“اعرف” استعلام فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 بالاسم والرقم موقع المصرية للاتصالات

الدمام - رهف القحطاني - استعلام فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 هو خدمة مميزة تقدمها شركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال مكاتب خدمة العملاء وأرقامهم الهاتفية على مدار الساعة، وذلك حتى يتمكن كل المواطنين من معرفة تفاصيل الفاتورة الجديدة وحجم المبالغ المالية التي يجب سدادها من قبل العميل في المواعيد المحددة حتى لا يتعرض التليفون الأرضي لقطع الخدمة بشكل مؤقت في حالة عدم السداد.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020

يتمكن عميل الشركة المصرية للاتصالات من إجراء عملية الاستعلام عن فاتورة التليفون الجديدة وذلك من خلال الدخول لموقع الشركة عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال الهاتفي برقم “111” والتابع لخدمة عملاء الشركة بجميع المحافظات ومن أي رقم محمول أو تليفون أرضي.

وكانت طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الجديدة لشهر نوفمبر 2020 قد جاءت على النحو التالي:

ادخل لموقع الشركة المصرية للاتصالات.

اضغط على أيقونة خدمات التليفون الأرضي نوفمبر 2020.

اكتب رقم التليفون الأرضي بالخانة الأولى ومن ثم أكتب كود المحافظة في الخانة الثانية.

اضغط على “عرض الفاتورة”.

رابط موقع المصرية للاتصالات استعلام فاتورة التليفون

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة لكل المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك عبر موقعها على شبكة الإنترنت، ولكن تبقى خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة نوفمبر 2020 هي أكثر الخدمات المستخدمة خلال الساعات الجارية بسبب اقتراب الموعد النهائي لسداد الفاتورة ومخاوف المواطنين من انقطاع الخدمة في حالة عدم السداد.

وكان رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر شبكة الإنترنت فقد جاء على النحو التالي: “من هنا“.

ويرجى العلم بأن المصرية للاتصالات كانت قد وفرت عدة طرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي ومن بينها الدفع من خلال مكاتب الشركة بجميع المحافظات أو من خلال ماكينات الدفع الآلي مثل فوري وأمان أو من خلال المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش واتصالات كاش.