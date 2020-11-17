خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة موعد صرف ال500 جنيه وزارة القوي العاملة

الدمام - رهف القحطاني - منحة العمالة الغير منتظمة فيروس كورونا من المستجدات الخطة التي وصلت إلى مصر، ولا شك أن ذلك الفيروس اللعين كان سببا قويا في ترك الكثير من الأشخاص أعمالهم، كما أنه عمل على تقليل حجم العمالة والأيدي العاملة في مصر، وترتب على ذلك خسارة الكثير من الأشخاص وظائفهم، ولهذا قررت الدولة محاولة الحفاظ على الاستقرار من خلال صرف منحة العمالة الغير منتظمة للأشخاص المستحقين لها حفاظا على استقرار الوضع الاجتماعي لكل تلك الأسر التي لم تستطع توفير تكلفة معيشتها.

قبول المستحقين للدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة

لقد حرصت الدولة على إعلام مواطنيها المستحق له صرف الدفعة الرابعة، حيث سيتم إخطار الأشخاص المستحقين للدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير مستحقة على هواتفهم المحمولة، حيث وصلت اليوم رسائل نصية للأشخاص المستحقين للمنحة، مما يجعلهم قادرين على صرفها من البريد المصري غدا باستخدام البطاقة الشخصية فقط بشرط أن تكون سارية.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن القيام بالاستعلام عن صرف الدفعة الرابعة لمنحة العمالة الغير منتظمة من خلال إتباع ثلاثة خطوات بسيطة، وهي:

• الخطوة الأولى هي الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من هنا.

• ثم في الخطوة الثانية تقوم بكتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

• وبالخطوة الثالثة تقوم بالضغط على كلمة ” استعلام”، وسيتم ظهور نتيجة الاستعلام عن أحقية صرف المبلغ أم لا من البريد المصري، ونتابع معكم تفاصيل صرف العمالة فور صدورها عبر الموقع الرسمي للوزارة.