نظمت كلية الحقوق جامعة حلوان ، اليوم الثلاثاء، ندوة "حول ثقافة الوعى بالقانون لطلاب الجامعات"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية، وبحضور وكلاء كلية الحقوق وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.





حاضر فى الندوة المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعرض لمفهوم ثقافة الوعى بالقانون، وأنه ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية فقط أو الندوات القانونية، بل إن الوعى بالقانون هو صورة شاملة لكل أنواع الثقافة العامة فى المجتمع وفى مقدمتها الوعى الاجتماعى، وهذا يعنى استيعاب الأفراد لكل ما يدور حولهم من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة بأن يتبنى هو بذاته القانون، وأن يعتبره قيمة من القِيَم التى يحترمها، وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئًا وُجِد لمصلحته، حاضرًا ومستقبلا، وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال وعيه بضرورة وجود القانون فى حياته، وبفائدته، وبأنه جزء لا يتجزأ من مسئوليته الشخصية، وهو واجب وطنى وأخلاقى.

كما دارت مناقشات مع الحاضرين حول العديد من المفاهيم القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثقافة الوعى بالقانون لطلاب الجامعات.. ندوة بحقوق حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.