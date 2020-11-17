محافظ الوادى الجديد: إحالة واقعة وفاة طفلة بمستشفى الخارجة للتحقيق

قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فتح تحقيق عاجل بواقعة وفاة طفلة بعد تحويلها من مستشفى باريس المركزى لمستشفى الخارجة العام للإشتباه بإصابتها بنزيف داخلى، لبيان سبب الوفاة وإثبات وجود إهمال أوتقصير من عدمه، مقدما خالص التعازى لأسرة الطفلة وذويها.





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