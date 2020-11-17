الطقس اليوم الثلاثاء.. شبورة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء، والذي يشهد أجواء لطيفة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش)

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، باردا على شمال الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.