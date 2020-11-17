لتوفير فرص عمل.. تعاون بين "العربية للتصنيع" والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية

أكد الفريق "عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (IN COME).

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس" أنه أتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية، مؤكدًا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه ،أعرب " عمرو شتا " الشريك التنفيذي للشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من رؤية وإستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.