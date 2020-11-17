وزيرا التضامن والطيران يتفقان على عرض منتجات "النور والأمل" في المطارات المصرية

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين.

ورحّبت نيفين القباج بوزير الطيران المدني والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن سمة الحكومة الحالية هو العمل المشترك بين الوزراء وبعضهم البعض، وبين الوزراء والمحافظين.

وشهد اللقاء بحث تسويق منتجات الأسر المنتجة في صالات السفر بالمطارات المصرية المختلفة دعمًا لفرص التسويق، وأبدى وزير الطيران المدني موافقته واستعداده لبحث التجربة ومراقبة نجاح التجربة، كما وافق على عرض منتجات جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات مجانًا في كافة مطارات الجمهورية في جميع الصالات والأسواق الحرة، وذلك دعمًا للجمعية ولمنتجاتها، مؤكدًا قدرتهم على إبراز منتجاتهم بشكل يعكس إبداعاتهم.

كما شهد اللقاء مناقشة ملف التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى طرح موضوع تسهيلات سداد الاشتراكات التأمينية حتى ديسمبر 2020، ووعدت وزيرة التضامن ببحث متطلبات وزارة الطيران المدني مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل الحلول لجميع الأطراف.