جائزة جديدة تضاف لسجل جوائز البنك الأهلي من جلوبال فاينانس العالمية

منحت "جلوبال فاينانس" العالمية، البنك الأهلي المصري جائزة "الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة لعام 2020"، وذلك بعد تقييم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية في العديد من دول العالم لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت دراسة الباحثين المتخصصين بمجلة "جلوبال فاينانس"، عن استمرار البنك منذ تفشي الأزمة في أداء كافة خدماته المصرفية بذات مستويات الجودة ومعدلات الأداء طوال الأزمة.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بتلك الجائزة التي ينفرد بها البنك في القطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى أنها تعكس تطبيق البنك جميع التدابير والإجراءات الوقائية فى مختلف أعماله لحماية عملائه الذين يزيد عددهم على 14 مليون عميل تمثل النسبة الأكبر فى القطاع المصرفي في مصر، مع الحرص على رفع معدلات وعيهم بالإجراءات والتدابير الوقائية من خلال مختلف أساليب التوعية للحث على التباعد الاجتماعي داخل الفروع وعند التعامل مع ماكينات الصراف الآلي التي يتم تزويدها بالمطهرات وقفازات وأقنعة لوقاية العملاء مع توفير أماكن انتظار للعملاء خارج الفروع وتنظيم دخولهم إلى الفرع لمنع الازدحام.

وللحد من زيارات العملاء للفروع، أشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس الادارة، الى إتاحة البنك المزيد من العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف ومركز الاتصالات مع إلغاء الرسوم على التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، كما تم توفير ماكينات الصراف الآلي المتنقلة في عدد من المناطق النائية، وكذلك المناطق التي خضعت للحجر الصحي الكامل في بعض أنحاء مصر، كما أطلق البنك نسخته الأولى من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذى يخدم الأفراد وعملاء الشركات، ويتيح جميع الوظائف المتوفرة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بمزيد من الراحة والسهولة في الاستخدام للعملاء، إضافة إلى إتاحة محفظة الفون كاش العديد من الخدمات، منها الدفع للتجار الذى يمكن تنفيذه أيضًا من خلال مسح رمز الاستجابة السريع، وخدمات دفع الفواتير مع إمكانية قيام أصحاب قروض الرهن العقاري بدفع الأقساط من خلال المحفظة، مما يقلل بالتالي من حاجة العملاء إلى زيارة الفروع لسداد مدفوعاتهم في تواريخ الاستحقاق.

كما يدعم مركز الاتصال التابع للبنك العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يمكنهم طلب إصدار شهادة إدخارية جديدة وطلب التسجيل للحصول على خدمات مصرفية عبر الإنترنت أو طلب زيادة حد البطاقات للحد من التردد على فروع البنك.

ولدعم الاقتصاد القومي في تلك الظروف الاستثنائية، أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك أطلق شهادات ادخارية متعددة بنسبة فائدة تبلغ 15% أو 14%، مع منح العملاء خيار تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، كما مد البنك تاريخ سريان بطاقات الخصم الفوري وبطاقات الائتمان للحد من حركة تنقلات العملاء ولتسريع عمليات الإمداد للسلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطنون، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفروع للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الموانئ المصرية الدولية.

وأشار أبو الفتوح إلى إيلاء البنك أهمية قصوى بالحفاظ على ثروته البشرية، فقد بادر البنك بتزويد موظفي الفروع بجميع الأساليب الوقائية ومواد التعقيم مع الحرص على تطهير وتعقيم جميع مقار وفروع البنك وسيارات نقل العاملين وإجراء فحص درجة الحرارة لجميع العاملين يوميًا، مع الحرص على إجراء تناوب في الحضور للمقار لضمان استمرارية العمل لخدمة عملاء البنك، وقد شكل البنك فريق استجابة لحالات الطوارئ لـ «كوفيد-19»، ولتقديم جميع النصائح الطبية الضرورية والدعم لجميع الموظفين وأفراد أسرهم المقربين.

وأكد عكاشة أن البنك لم يغفل دوره في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، حيث يعد أكثر البنوك مساهمة في تلك المجالات، وقد حرص البنك على المشاركة مع اتحاد بنوك مصر وصندوق تحيا مصر ووزارة الصحة في دعم جيش مصر الأبيض الذي يقوم بدور محوري في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال توفير المعدات اللازمة للمستشفيات والمساهمة في إعداد مبانٍ للحجر الصحي، كما أتاح التبرع من خلال حساب خاص في أي فرع من فروع البنك أو إلكترونيًا من خلال مركز الاتصال أو تطبيق الخدمات البنكية للموبايل، إضافة إلى إلغاء إذاعة الحملة الإعلانية في شهر رمضان لهذا العام وتوجيه قيمتها لمكافحة هذا الفيروس، حيث بلغت مساهمات البنك في هذا المجال حوالى 800 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه على صعيد توعية المواطنين، يلعب البنك الأهلي المصري دورًا كبيرًا في رفع الثقافة المالية لديهم بمختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية، سعيًا لتوفير السلامة للجميع، وذلك من خلال حرص البنك على بث عدة أفلام تعليمية على موقع البنك، وكذا وسائل الإعلام المختلفة توضح كيفية الحصول على تلك الخدمات الإلكترونية.



