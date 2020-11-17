لليوم الثانى.. محافظ الغربية يتابع انتظام حركة المرور بشارع الجلاء

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، ولليوم الثانى على التوالى، الأعمال الجارية بشارع الجلاء بحى ثان طنطا، من وضع العلامات المرورية أمام المدارس، لتهدئة السرعة فى الشارع، ومتابعة التزام السائقين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وغلق أبواب السيارات.





وأكد محافظ الغربية أنه لحين الانتهاء من عمل المطبات الصناعية سيتابع يوميا من الشارع هذه الإجراءات ويطمئن على دخول كل الطلاب، موجها على إدارة المرور بالالتزام بهذا الإجراء يوميا من السابعة صباحا وحتى خروج الطلاب لحمايتهم خلال عبور الطريق، كما شدد على التعامل بحسم مع أى تجاوز للسرعة المقررة.

وخلال الجولة، استمع الدكتور طارق رحمى إلى طلبات وشكاوى المواطنين ووجه بحلها من خلال الجهات المختصة.

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