وزير الرى للسفير الإيطالى: مصر لديها ثوابت فى حفظ حقوقها المائية

وأوضح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالى كمنحة لمصر تحت عنوان "المعرفة المائية" والذى يهدف لبناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين على إدارة المياه فى مصر ودول حوض النيل فى إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، كما تم عرض النجاح الذى حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوربى بقيمة 6 مليون يورو فى مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للرى والمطبقة فى محافظتى الفيوم والمنيا بالتعاون مع المركز القومى لبحوث المياه.
كما أوضح عبد العاطى، المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة، ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الإفريقية، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده فى أكتوبر 2021 وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الأسبوع.
وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه استعرض مع السفير الإيطالى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.
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