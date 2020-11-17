اليوم.. آخر موعد لتلقى الطعون على نتيجة الانتخابات البرلمانية

تنتهى، اليوم الثلاثاء، الفترة الزمنية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، للطعن على نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أنه بعد إعلان النتيجة يحق للمرشحين الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 17 نوفمبر الجارى، ويكون الطعن مرفقًا مع كل المستندات.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الإعادة، لمدة 10 أيام من 18 وحتى 27 نوفمبر، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والتى وأجريت عملية الانتخابات بها فى دوائر 13 محافظة هى: والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، الشرقية، دمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.