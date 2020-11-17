مكتوبة من 2016 .. ياسر عسر شهيد لم يبخل بروحه لإنقاذ المواطنين

الغريب أن الشهيد كان له واقعة ممثلة فى عام 2016، وهو برتبة عقيد، في أثناء خدمته فى شرطة النقل والمواصلات، كان مأمورا لقسم الضواحى بمحطة مصر، أيضا قام بإنقاذ المسافرين، ولكنه خرج سليما.
إلا أن إصراره على تأدية واجبه وتقديم روحه فداء لأبناء وطنه، والحفاظ على سلامتهم لم يؤخره لحظة عن المخاطرة بحايته مرة أخرى، واستشهد أثناء منع كارثة وحريق فى محطة مترو مسرة.
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