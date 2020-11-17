جائزة جديدة تضاف لرصيد بنك القاهرة.. تفاصيل

أعلنت International FinanceMagazine البريطانية عن حصول بنك القاهرة على جائزتي «أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي «Best Foreign Exchange Bank» و«أفضل بنك في المعاملات المصرفية الدولية«Best Transaction Banking» للعام الثاني على التوالي، وهى الجوائز التي تمنحها المجلة فى مجالات عديدة على المستوى العالمي للبنوك ومؤسسات القطاع المالي.



وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن إشادة مؤسسات التقييم العالمية ببنك القاهرة في مختلف مجالات العمل المصرفي يدفعنا دومًا نحو الاستمرار في تطبيق رؤى وسياسات التطوير التي ينتهجها البنك، مشيرًا إلى أنه سبق للبنك الحصول على نفس الجائزتين خلال عام 2019، ما يمثل انعكاس واضح لمواطن القوة التي تتمتع بها مختلف قطاعات الأعمال ببنك القاهرة.

وتابع فايد أنه وفقًا لاستراتيجية العمل المتبعة، نحرص باستمرار على زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية، مع توسيع قاعدة عملائنا من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية، إلى جانب زيادة حصيلة العملات الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج وتقديم أفضل خدمة ممكنة فى مجال إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية وأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى التركيز على تقديم حلول ومنتجات متميزة لعملائنا من الشركات والمؤسسات فى مجالات تمويل المدفوعات، الأوراق المالية مع وضع الحلول والمنتجات الرقمية علي رأس أولويات العمل من خلال فريق عمل متخصص في قطاع المعاملات المصرفية الدولية.

فيما ذكر عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة أن الجهود المتواصلة التى يبذلها البنك انعكست وبشكل واضح على مؤشرات الأداء ونتائج الاعمال في مجالات عديدة بما ساهم في تصدر البنك لقائمة متتالية من الجوائز والمراكز المتقدمة، مشيدًا بجهود مجموعة الخزانة وأسواق المال وقطاع المعاملات المصرفية الدولية لتحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف الشافعي أنه من المستهدف التوسع في قاعدة العملاء الحاليين من خلال تقديم منتجات جديدة تلائم احتياجاتهم مثل المنتجات التي تنتمي إلي قاعدة المشتقات المالية، إلى جانب الاستمرار في طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء فى مجالات عديدة من خلال حلول ومنتجات بشأنها تطوير دورة العمل لدى عملائنا وخاصة في مجالات التدفقات المالية وعمليات التجارة الخارجية.

وأفاد محمد على رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، أن إدارة الصرف الأجنبي ببنك القاهرة نجحت في تحقيق نمو كبير فى حجم الأعمال بالمقارنة بنهاية عام 2018، نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة حجم التعامل في الصرف الأجنبي بنسبة44% خلال نفس الفترة المقارنة.

وأشار أسامة النجار رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية أن فريق العمل نجح في خلال اقل من عامين علي التعاون مع قاعدة كبيرة من العملاء لتقديم حلول ومنتجات مبتكرة ومتخصصة مما ساهم في زيادة عدد العملاء وتطوير حجم أعمالهم في مجالات إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات العمليات التجارة الخارجية، وخدمات الأوراق المالية، مع التركيز علي تقديم الحلول الرقمية والتي من بينها تقديم خدمة الانترنت البنكي للشركات ورمز الاستجابة السريع QR Code، إلى جانب منتجات أخرى متنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة حصد العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من كبرى مؤسسات التقييم أبرزها ما أعلنته مجلة “The European” العالمية عن حصول البنك على أربع جوائز وهى: "أفضل بنك مصري في "إدارة الخزانة".. وفى مجال تقديم "معاملات الصرف الأجنبي".. وأدوات الدخل الثابت" وإدارة السيولة" لعامي 2020/2021، وغيرها من الجوائز والمراكز المتقدمة.