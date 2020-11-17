للتوصل لاتفاق قانوني عادل| وزير الري يستعرض مع السفير الإيطالي تطورات ملف سد النهضة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لقاء مع السفير Giampaolo Cantini سفير إيطاليا بالقاهرة،حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه تم مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي كمنحة لمصر تحت عنوان "المعرفة المائية" والذي يهدف لبناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين علي إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ، كما تم عرض النجاح الذى حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو فى مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري والمطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الافريقية ، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر 2021 وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الإسبوع.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أنه استعرض مع السفير الايطالى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.