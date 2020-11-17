أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11-2020، ارتفعت الأسعار مع بدية التعاملات اليومية الصباحية بقيمة 2 جنيهًا، وذلك وسط ترقب بإرتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 705 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 823 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم



لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 941 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6576 جنيهًا، اوقية الذهب 1891 دولار.

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تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.