أسعار اللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 17-11-2020، استقرت جميع أسعار اللحوم في الأسواق مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، بعدما شهدت حالة من التذبذب خلال الفترة القليلة الماضية.

أسعار اللحوم



سجل لحم الكنوز 110-130 جنيهًا، أسعار اللحوم الضأن 90-180 جنيهًا، وبينما سجل السجق 110-140 جنيهًا الكيلو، واللحم المفروم العادى 110-130 جنيهًا الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيهًا فى الكيلو، الكبدة بين 110-130 جنيهًا الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 110-120 جنيهًا الكيلو، أسعار اللحم البتلو من 100- 180 جنيهًا، بينما انخفضت اسعار اللحوم الجملى لتترواح بين 90-120 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم



تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا، أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا، يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا من 25 إلى 150 جنيهًا، وسعر السمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الفيليه البلطي إلى 110 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170 جنيهًا، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيهًا، وانخفضت أسعار الجمبرى الجامبو ليتراوح بين 400 – 450 جنيها للكيلو مقابل 400 – 470 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 1 " 300 – 380 جنيها للكيلو، وانخفض سعر البورى ليسجل 39-45 جنيهًا.

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أسعار الدواجن



تراوح الكيلو الأبيض بين 21- 24 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و30 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيهًا، سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيهًا.

