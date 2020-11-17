أكتوبر الجديدة: بيع عدد من الوحدات الإدارية والتجارية لتوفير خدمات للسكان

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم بيع 4 محال تجارية، و6 وحدات إدارية بأنشطة مختلفة بالسنتر التجارى بقطاع "ج" بمنطقة الـ800 فدان بالمدينة، وذلك لتوفير الخدمات المختلفة للسكان المستفيدين بالمشروع، وتم البيع فى الجلسة الأولى للمزاد العلنى، حيث بلغت القيمة البيعية للمحال والوحدات 21 مليونا و300 ألف جنيه.





وأوضح المهندس عادل النجار، أن سعر بيع المتر للمحال التجارية، تراوح بين 56 و114 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع للوحدات الإدارية من 18 إلى 22 ألفا و500 جنيه للمتر المربع. وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة: سوبر ماركت - مخبز بلدى - مخبز أفرنجى - مطعم ومشويات، وأنشطة: خدمة رجال أعمال - مكتب توريدات - مكتب خدمات - استثمار عقارى- مقاولات وتشطيبات - عيادة، للوحدات الإدارية.

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