صور .. قيادات قنا يستمعون لشكاوى المواطنين

استقبل أشرف الداودى محافظ قنا وحازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة ، مؤكدا التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم .





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