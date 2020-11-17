جولة ليلية لمحافظ القليوبية بمدن طوخ وقليوب وبنها لمتابعة نظافة الشوارع

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس، جولة ميدانية مفاجئة بشوارع مدينة طوخ وقليوب وبنها استمرت حتى بعد منتصف الليل، للاطمئنان على الحالة المرورية والإشغالات والنظافة وخلو الشوارع من الباعة الجائلين ومتابعة مخالفات المحلات والكافيهات والتزامهم بالإجراءات الاحترازية الصادرة طبقا لقرار مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.





بدأ المحافظ الجولة بالقيام بحملة إشغالات بمدينة طوخ حيث تم إغلاق 3 كافيتريات مخالفة مقامه بدون ترخيص وبها عدد من الشيش، حيث تم مصادرتها وتحرير محاضر بغلقها واتخاذ باقى الإجراءات القانونية للمخالفين، كما تم إزالة 5 عربات باعة جائلين كانت تتسبب فى عرقلة الحركة المرورية فضلا عن تشويه المظهر الحضارى حيث تم مصادرة العربات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة قليوب، حيث تفقد المحافظ شوارع المدينة للاطمئنان على أعمال النظافة كما استمع المحافظ من رئيس المدينة إلى مخطط لتطوير مزلقان السكة الحديد وتوسعة الشوارع للقضاء على الأزمة المرورية بتلك المنطقة، كما تفقد المحافظ مخزن مضبوطات قسم شرطة قليوب بعد نقله لاستغلال الموقع فى إقامة مشروعات خدمية.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق فى المواعيد المحددة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون فى اى مخالفة.

واختتم المحافظ الجولة الليلية بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش مدينة بها وشارع 8 ووجه بمتابعة الأعمال ودفعها لسرعة الانتهاء من المشروع.