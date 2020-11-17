بدأ المحافظ الجولة بالقيام بحملة إشغالات بمدينة طوخ حيث تم إغلاق 3 كافيتريات مخالفة مقامه بدون ترخيص وبها عدد من الشيش، حيث تم مصادرتها وتحرير محاضر بغلقها واتخاذ باقى الإجراءات القانونية للمخالفين، كما تم إزالة 5 عربات باعة جائلين كانت تتسبب فى عرقلة الحركة المرورية فضلا عن تشويه المظهر الحضارى حيث تم مصادرة العربات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
وتابع المحافظ الجولة بمدينة قليوب، حيث تفقد المحافظ شوارع المدينة للاطمئنان على أعمال النظافة كما استمع المحافظ من رئيس المدينة إلى مخطط لتطوير مزلقان السكة الحديد وتوسعة الشوارع للقضاء على الأزمة المرورية بتلك المنطقة، كما تفقد المحافظ مخزن مضبوطات قسم شرطة قليوب بعد نقله لاستغلال الموقع فى إقامة مشروعات خدمية.
كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق فى المواعيد المحددة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون فى اى مخالفة.
واختتم المحافظ الجولة الليلية بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش مدينة بها وشارع 8 ووجه بمتابعة الأعمال ودفعها لسرعة الانتهاء من المشروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة ليلية لمحافظ القليوبية بمدن طوخ وقليوب وبنها لمتابعة نظافة الشوارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.